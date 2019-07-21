Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Уехал в "ДНР": появились подробности о загадочно убитом на Донбассе американце

14.7т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" дали разрешение на перезахоронение тела американца Вильяма Рейли, который уехал воевать на стороне пророссийских оккупантов на Донбассе.

Его могила была найдена в Шахтерске Донецкой области еще в 2018 году, сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.

"Боевики дали разрешение родителям на эксгумацию и перезахоронение тела в США", – уточнил он.

Согласно с информацией в "документе" оккупантов, Рейли будет захоронен в г. Саутфилд в штате Мичиган.

Новости
Воевал на стороне "Л/ДНР": в Чехии военного суд признал виновным из-за Украины

Он исчез после того, как в мае 2015 года он, находясь в Москве, познакомился с Михаилом Полынковым, который занимается вербовкой и отправкой на Донбасс российских наемников.

Вильям Рейли

Вильям Рейли

deniskazansky.com.ua

Из российской столицы Рейли поехал в Ростов, где у него украли все деньги. Из Ростова он должен был ехать в "ДНР", но связь с ним оборвалась.

Родители Вильяма пытались связаться с Полынковым, но тот дал понять, что американец якобы был арестован российскими спецслужбами.

Найти живым Рейли так и не удалось – его могилу обнаружили в Шахтерске. Она была датирована 2015 годом, то есть вскоре после того, как он исчез в Ростове.

Как писал OBOZREVATEL, Рейли утверждал, что поехал "помогать" террористам на Донбассе. После его исчезновения семья попыталась узнать о судьбе Рейли и дипломатическим путем с помощью правительства США.

Однако в Госдепе заявили, что Рейли официально не выезжал из России. Тем временем в "ДНР" заявили, что по такому паспорту на оккупированный Донбасс никто не въезжал.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
37
13
Смешно
19
Интересно
8
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ватник и в Америке ватник.дорога ему одна...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Туда ему и дорога)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Ещё одна заблудшая овца.Сидел бы в своём Мычигане,так нет,решил помочь таким же долбням.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Блоги / мнения

ads pixel