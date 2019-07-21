Уехал в "ДНР": появились подробности о загадочно убитом на Донбассе американце

Террористы "ДНР" дали разрешение на перезахоронение тела американца Вильяма Рейли, который уехал воевать на стороне пророссийских оккупантов на Донбассе.

Его могила была найдена в Шахтерске Донецкой области еще в 2018 году, сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.

"Боевики дали разрешение родителям на эксгумацию и перезахоронение тела в США", – уточнил он.

Согласно с информацией в "документе" оккупантов, Рейли будет захоронен в г. Саутфилд в штате Мичиган.

Он исчез после того, как в мае 2015 года он, находясь в Москве, познакомился с Михаилом Полынковым, который занимается вербовкой и отправкой на Донбасс российских наемников.

Вильям Рейли deniskazansky.com.ua

Из российской столицы Рейли поехал в Ростов, где у него украли все деньги. Из Ростова он должен был ехать в "ДНР", но связь с ним оборвалась.

Родители Вильяма пытались связаться с Полынковым, но тот дал понять, что американец якобы был арестован российскими спецслужбами.

Найти живым Рейли так и не удалось – его могилу обнаружили в Шахтерске. Она была датирована 2015 годом, то есть вскоре после того, как он исчез в Ростове.

Писал как-то про американца Вильяма Рейли, которого убили в ДНР. https://t.co/F991WxVzEx



Его могила нашлась в Шахтерске. Боевики недавно дали разрешение родителям на эксгумацию и перезахоронение тела в США. pic.twitter.com/TaOzpVVQ5F — Денис Казанський (@den_kazansky) 20 июля 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, Рейли утверждал, что поехал "помогать" террористам на Донбассе. После его исчезновения семья попыталась узнать о судьбе Рейли и дипломатическим путем с помощью правительства США.

Однако в Госдепе заявили, что Рейли официально не выезжал из России. Тем временем в "ДНР" заявили, что по такому паспорту на оккупированный Донбасс никто не въезжал.

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