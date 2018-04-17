"Воевал против кремлевских оккупантов": на Донбассе погиб юный боец АТО

Возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области 16 апреля погиб боец ВСУ Максим Черкун.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Обозревателю" сообщил друг убитого.
По его информации, 21-летний боец был родом из Кривого Рога.
На войне Максим находился с 2015 года. Дома у него остались родители и сестра.
Максим (по центру) с товарищами
"Максим был одним из тех, кто реально переживал за судьбу Украины. Он не сидел в окопе, ожидая, чтобы прошел месяц, тогда можно будет получить зарплату, а сознательно воевал против кремлевских оккупантов", - сообщил в эксклюзивном комментарии "Обозревателю" друг погибшего.
Максим (справа) с другом
Как сообщал "Обозреватель", в пасхальное воскресенье, 8 апреля, на Донбассе погиб командир взвода 24 ОМБр, прапорщик ВСУ Владимир Майборода с позывным "Май".
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