"Воевал против кремлевских оккупантов": на Донбассе погиб юный боец АТО

Возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области 16 апреля погиб боец ВСУ Максим Черкун.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Обозревателю" сообщил друг убитого.

По его информации, 21-летний боец был родом из Кривого Рога.

На войне Максим находился с 2015 года. Дома у него остались родители и сестра.

Максим (по центру) с товарищами

"Максим был одним из тех, кто реально переживал за судьбу Украины. Он не сидел в окопе, ожидая, чтобы прошел месяц, тогда можно будет получить зарплату, а сознательно воевал против кремлевских оккупантов", - сообщил в эксклюзивном комментарии "Обозревателю" друг погибшего.

Максим (справа) с другом

Как сообщал "Обозреватель", в пасхальное воскресенье, 8 апреля, на Донбассе погиб командир взвода 24 ОМБр, прапорщик ВСУ Владимир Майборода с позывным "Май".