"Военный "Зоопарк": опубликованы новые доказательства вторжения России на Донбасс

Волонтеры нашли новые доказательства того, что Россия еще в 2014 году перекидывала на Донбасс свои военные комплексы 1Л259 "Зоопарк-1".

Об этом сообщает портал InformNapalm, который изучил данные профиля в соцсетях спортсменки Марьяны Наумовой, которая публиковала фото российской техники.

"24 октября 2014 года по трассе H-21 через оккупированную Макеевку двигалась колонна с техникой. В кадр видеорегистратора одного из местных жителей попал и российский радиолокационный комплекс артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259 "Зоопарк-1". Именно машины из этого комплекса и были позже также зафиксированы Марьяной Наумовой, которая после возвращения из оккупированного Донбасса загрузила фото из своей поездки в альбом от 4 ноября 2014 года", – отметили волонтеры.

Отмечается, что на фото показан первый из известных случаев фиксации всего комплекса, в состав которого входит: радиолокационная станция 1Л259 на шасси МТ-ЛБу, машина технического обслуживания (МТО, 1И30) на автомобиле Урал-43203 для проведения регламентных и ремонтных работ, электростанция ЕД30 –Т230П-1 РПМ1 на прицепе 2-ПН-2.

"Нас также заинтересовал тактический знак на двери автомобиля Урал-43203. Он почти идентичен с одним из тактических знаков 136-й ОМСБр ВС РФ (в/ч 63354 г. Буйнакск, Республика Дагестан) с одной лишь разницей – зеркальное положение. Это можно объяснить перевернутым трафаретом при нанесении знака", – пояснили волонтеры.

Комплексы 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбассе InformNapalm

Комплексы 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбассе InformNapalm

Комплексы 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбассе InformNapalm

Комплексы 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбассе InformNapalm

Портал подчеркивает, что в современных российских бригадах комплекс "Зоопарк-1" входит в состав батареи управления и артиллерийской разведки, которая по штату должна иметь 3 таких комплекса.

"В состав 136-й ОМСБр также входит батарея управления и артиллерийской разведки, поэтому у нас есть основания полагать, что комплекс "Зоопарк-1", который зафиксировали в Макеевке, был отправлен именно из штата этой бригады, вероятно, вместе с техническими специалистами этой бригады. И на это указывает не только тактический знак, но и другие факты многочисленных OSINT-исследований", – добавили в InformNapalm.

Комплексы 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбассе InformNapalm

Комплексы 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбассе InformNapalm

Комплексы 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбассе InformNapalm

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