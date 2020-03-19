В четверг, 19 марта, на Донбассе в зоне проведения ООС убили украинского военного.

Как сообщает пресс-центр штаба ВСУ, украинский защитник погиб от пули вражеского снайпера в Луганской области.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что на Луганщине, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий ВСУ", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе Иллюстрация

В ВСУ подчеркнули, что такие действия врага "не останутся безнаказанными".

Напомним, что на Донбассе 19 марта обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, ранив одного военнослужащего.

Террористы применили запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы, а также БПМ-1, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта террористы развернули новые боевые действия на Донбассе, ранив трех украинских военнослужащих.

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