Военный вертолет России вплотную подошел к границе Украины: что происходит

Над пограничным пунктом пропуска "Донецк" (РФ) на границе с Украиной в понедельник, 29 июля, заметили российский военный вертолет Ми-8.

Его полет около 12:50 зафиксировала команда наблюдателей ОБСЕ, сообщает "Укринформ" со ссылкой на отчет Наблюдательной миссии в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области.

Известно, что Ми-8 приблизился к пункту пропуска с севера и продолжил полет в южном направлении в воздушном пространстве Российской Федерации.

Иллюстрация. Вертолет Ми-8 Интерфакс

Согласно отчету, в течение недели зафиксированы 12844 пересечения границы на этих двух пунктах пропуска на российско-украинской границе, на которых Россия разрешила пребывание международных наблюдателей (на данный момент численность миссии – 21 человек).

В частности, границу в ПП "Гуково" и "Донецк" пересекли 945 грузовиков, включая 65 автоцистерн с горючим. Кроме того, в течение недели было слышно прохождение 31 поезда через железнодорожные пути неподалеку пунктов пропуска: 19 в РФ и 12 – в Украине.

Также сообщается, что 24 июля с украинской стороны (ОРДО) прибыл автомобиль ритуального сервиса с российскими номерными знаками и надписью "Ритуальный кортеж Плутон", проехавший в сторону РФ.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram