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Военный корабль Франции прибыл в Одессу: что происходит

2.1тЧитать материал на украинском

Корабль французских ВМС M653 Capricorne 23 марта вошел в морской торговый порт Одессы для участия в учениях с кораблями ВМС Украины по программе PASSEX.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. "Минный тральщик класса Eridan (фр. Chasseur) M653 Capricorne ВМС Франции, страны-члена НАТО, с целью учения с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX и поддержки двустороннего французско-украинского сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море, зашел в Одесский морской торговый порт 23 марта 2019", – говорится в заявлении.

Отмечается, что корабль относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Полное водоизмещение 625 тонн. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра.

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M653 Capricorne

M653 Capricorne

Twitter MarSeaMare‏

Максимальная скорость на дизельном двигателе - 18 узлов, при патрулировании на электромоторах - 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек (5 офицеров).

Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение - 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту также радиолокационная станция и гидроакустическая система.

Как сообщал OBOZREVATEL, французкий военный корабль M653 Capricorne, который приспособлен к уничтожению мин, вошел в Черное море 21 марта.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинские папуасы уже сплясали гопака перед белыми моряками?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Рагули, а что не написали, что Путин в панике? Теперь то, с французами, точно под мост пойдете?
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Крым Андрей
Крым Андрей
С кораблями вмсу? О!
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