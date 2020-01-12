"Захватим все до Крыма, создадим новую Новороссию": военный эксперт раскрыл коварный план Кремля

Президент России Владимир Путин не оставляет мечту захватить большую часть Украины и реализовать свою идею о вымышленном концепте "Новороссии".

Об этом в интервью "Апострофу" заявил военный эксперт, блогер Алексей Арестович. По его словам, лидер страны-агрессора хорошо понимает, что у него нет инструментов давления на Украину, кроме военных и экономических.

Но, судя по газовой повестке дня, с экономическими у него не очень получается. Аналогичная ситуация сложилась и с военными рычагами давления, судя по положению дел на фронте, отмечает эксперт.

Арестович добавил, что в западной политологической науке считается, что есть четыре основные силы: информационная, экономическая, дипломатическая и военная. Путин знает это и использует полный спектр и против Украины, и против Запада. Но военная составляющая все равно остается для него ключевой.

"Зачем иначе надо было тратить миллиарды долларов, свое место за столом в "Большой восьмерке", получить санкции, потерять тысячи жизней, чтобы создать два инструмента – "ДНР" и "ЛНР", а потом от них отказаться. Видно по всему, что ставка идет на военное давление и, как минимум, на военную риторику. Они так намекают на Мариуполь, на то, что мы сейчас захватим все до Крыма, создадим новую "Новороссию" и так далее", – объяснил Арестович логику действий Путина.

Владимир Путин joinfo.ua

По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский не уступил Путину по ключевым вопросам на переговорах в "нормандском формате". Поэтому вся риторика Кремля сейчас будет направлена на то, что на Украину надо надавить до следующей встречи лидеров.

"Они могут играть только сверху вниз, россияне никогда не играют на равных или снизу вверх, только военным путем. Не знаю, перейдет ли это в практическую фазу, попытку "покачать" фронт чуть сильнее, чем сейчас. Но то, что военное давление, военная риторика будет продолжаться, – сто процентов, и будет усиливаться по мере приближения к новой "нормандской встрече", – спрогнозировал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, выдвинул Украине ряд наглых требований. Их выполнение якобы необходимо для очередной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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