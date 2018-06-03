Военный эксперт объяснил, зачем Путину на самом деле Крымский мост

Главной целью Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный Крым и территорию РФ, является увеличения потока транспорта на полуостров, чтобы тем самым "повысить устойчивость аннексии".

Об этом заявил военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью "Апострофу".

По его словам, в целом Крымский мост по назначению он может выполнять самые разнообразные функции, несмотря на то, что его строительство вызвало много вопросов в инженерно-техническом отношении.

Он отметил, что вопросы, связанные с надежностью сооружения, превратились в какую-то игру в вгадайку: устоит или рухнет? Однако фактически стабильность удержания Крыма оккупантами во многом зависела от транспортной инфраструктуры и сообщения с ним со стороны России.

"Я допускаю, что мост должен был снять напряжение в этом вопросе для агрессора, то есть резко увеличить транспортный поток на аннексированную территорию и, таким образом, повысить устойчивость аннексии. Но на самом деле мост пока эксплуатируется в аварийном режиме, полноценные испытания его как сложной технической постройки не проводились. Зная уровень российских технологий, у меня очень много вопросов по поводу его прямого использования", – подчеркнул Машовец.

Новости На Крымском мосту произошло первое ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской академии наук признали, что Крымский мост через Керченский пролив строить было нельзя, так как это опасно с точки зрения строительных норм и правил.