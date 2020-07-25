Военный эксперт о "перемирии" на Донбассе: нельзя договориться с крокодилом

Константин Машовец считает, что Россия – это не то государство, с которым можно находить компромисс.

Координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец скептически относится к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Как заявил он в интервью "Фактам", подобного рода "перемирия" были и раньше, но ни к чему не приводили.

"Наоборот, я считаю, что подписанные договоренности больше напоминают ситуацию, когда тебя бьют по одной щеке, а ты подставляешь другую", – отметил Машовец.

Он согласен, что войну желательно прекратить как можно скорее, но это не значит, что войну нужно прекращать ценой разоружения собственной армии.

"В лице нашего антагониста мы имеем людей, которые любое проявление миролюбия и готовности пойти на компромисс воспринимают как проявление слабости. Россия – это не то государство, с которым можно находить компромисс. Вы не сможете договориться с крокодилом, чтобы он на вас не напал. Я не понимаю, почему наше военно-политическое руководство этого не понимает", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Константин Машовец также заявил, что новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля только усложнит жизнь украинским военным в зоне проведения ООС.