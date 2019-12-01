Военный эксперт из Украины подыграл России и "взорвал" пропагандистов: фото

Глава Украинского военного портала Тарас Чмут раскритиковал качества катеров "Гюрза-М" (МБАК) за их непригодность к действиям на море и похвалил российский катер "Соболь".

Об этом эксперт написал в Twitter. Стоит отметить, что его сообщение впоследствии широко распространилось в российских СМИ.

twitter.com/TarasChmut

"Интересное фото. Украинский МБАК (~ 54 тонны) и российский "Соболь" (~ 57,5 тонн). Интересно сравнить обводы корпуса в катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости ни к полноценным действий в море", – сообщил Чмут.

Цікаве фото. Український МБАК (~54 тони) та російський "Соболь" (~57,5 т). Цікаво порівняти обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКи ніяк не адаптовані ані до швидкості ані до повноцінних дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчить їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y — Taras Chmut (@TarasChmut) November 28, 2019

Также Чмут высказал надежду, что в дальнейшем руководство Военно-морских сил Украины прекратит закупку и взятие на вооружение катеров МБАК.

При этом пророссийские медиа использовали высказывание эксперта, чтобы подчеркнуть "превосходство российской техники". Закономерные опасения специалиста выдали за декларацию якобы ненадлежащего качества украинской военной техники.

Скриншот заголовков российских СМИ

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