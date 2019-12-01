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1 декабря • обновлено в 22:18
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Военный эксперт из Украины подыграл России и "взорвал" пропагандистов: фото

13т
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Глава Украинского военного портала Тарас Чмут раскритиковал качества катеров "Гюрза-М" (МБАК) за их непригодность к действиям на море и похвалил российский катер "Соболь".

Об этом эксперт написал в Twitter. Стоит отметить, что его сообщение впоследствии широко распространилось в российских СМИ.

Военный эксперт из Украины подыграл России и "взорвал" пропагандистов: фото

twitter.com/TarasChmut

"Интересное фото. Украинский МБАК (~ 54 тонны) и российский "Соболь" (~ 57,5 тонн). Интересно сравнить обводы корпуса в катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости ни к полноценным действий в море", – сообщил Чмут.

Также Чмут высказал надежду, что в дальнейшем руководство Военно-морских сил Украины прекратит закупку и взятие на вооружение катеров МБАК.

При этом пророссийские медиа использовали высказывание эксперта, чтобы подчеркнуть "превосходство российской техники". Закономерные опасения специалиста выдали за декларацию якобы ненадлежащего качества украинской военной техники.

Скриншот заголовков российских СМИ

Скриншот заголовков российских СМИ

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как власти Индии высказали недовольство после покупки большой партии российских танков Т-90МС. Сделка обошлась правительству в $3,12 млрд.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
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Иванов Александр
Иванов Александр
Данные по катерам в открытых источниках-и в википедии!!!!!
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Иванов Александр
Иванов Александр
Эксперт не сказал самого главного.... Почему украинский катер (который строили на Порошенковском заводе Ленинская Кузня) и который по многим параметрам хуже российского (скорость катеров составляет 50 миль у российского и 28 у украинского) Вооружение лучше у украинского (но это не линкор пушкой от БМП2 мало кого испугаешь). Так вот -ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЙ КАТЕР С БОЛЕЕ ХУДШИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РОВНО В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ РОССИЙСКОГО????? 6,2 ляма США за украинский и 3,3 за российский?????
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
В который раз открыт секрет Полишинеля - украинские малые бронированные катера подходят скорее для боевых действий в прибрежной зоне - они весьма уязвимы для штормов, не слишком быстроходны и сравнительно слабо вооружены. Поэтому - морскими (в полной мере) - их (катера) - назвать нельзя. Бить себя ушами по щекам - не надо - никакой трагедии нет.
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