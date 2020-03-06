Военных решили ограничить в соцсетях: в Минобороны пояснили идею

В Украине разрабатываются документы, которые будут нормировать поведение военных в соцсетях.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщила заместитель министра обороны Алина Фролова. "У нас есть документы, которые носят рекомендательный характер, но мы сейчас разрабатываем именно политики, которые унормировали бы этот вопрос", – сказала она.

Фролова отметила, что гибридная война особенно опасна, а ее методы часто меняются: "Как только появляется возможность нанести точечный удар в какой-то элемент, сразу враг это делает".

Военным собираются ограничить общение в соцсетях Infinite Privacy

"Мы имеем примеры рассылки врагом SMS нашим ребятам. То есть установки, которые позволяют на линии разграничения разбрасывать эсэмэски – и наши бойцы периодически могут получать сообщения о том, что "вас ждут дома", что "покиньте позиции", то есть те вещи, которые могут психологически на них влиять", – пояснила один из примеров она.

Как сказала заместитель министра, пророссийские боевики делают подобные провокации для подстрекательства определенных настроений или "вбросов".

"Например, накануне Нового года была брошена такая информация, что якобы у нас на Новый год не было на рабочем месте ни начальника Генштаба, ни министра обороны. Была даже сделана такая картинка, министр обороны якобы поехал к теще в Подмосковье", – рассказала Фролова.

Она подчеркнула, что на самом деле теща министра проживает в Украине, он к ней не ездил и в то время практически круглосуточно работал.

"Но такие вещи вбрасываются, они вскакивают быстро и создают фон психологического нервного напряжения", – отметила Фролова.

Алина Фролова mil.gov.ua

Во время учений НАТО в балтийских странах, как рассказала она, в течение трех недель был проведен эксперимент. "Они зарегистрировали фейковую страницу этих учений, и как вы понимаете, на нее подписались в первую очередь военные, которые принимали в них участие. То есть сначала листали немножко эту страницу и военные подписались, а не верифицируя ее. Таким образом, были обнаружены военные, обнаруженные подразделения, в которых они служат, и где они расположены", – пояснила замминистра.

Она признала, что ограничения в соцсетях "не очень популярная тема", но они необходимы.

"Надо понимать, что если человек в армии, то он не может фотографировать и выкладывать фото с геолокацией, он не может публиковать, в каком подразделении он находится, он не может делать много других вещей, которые себе позволяет человек без погон", – подчеркнула чиновница Минобороны, добавив, что подобные правила существуют во всех армиях мира.

"Они должны осознавать по активности в соцсетях, по вопросам, на которые они могут отвечать. Например, не стоит скачивать себе на телефон российские приложения. А у нас есть с этим проблема", – сказала она.

Отметим, на своей странице в Facebook майор Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Владимира Зеленского, раскритиковал ограничения и выдал об этом неоднозначное заявление.

"Армия, в которой военнослужащий не имеет свободы слова, однажды начинает убивать мирное население! Неоднократно доказано на практике!" – написал он.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ковалев заявил, что в Украине планируют разработать Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" якобы путем ограничения их прав.

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