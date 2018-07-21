Военные Украины попали в смертельную аварию в Ривне

В субботу, 21 июля, в Ривне в результате ДТП погиб один украинский военнослужащий.

Авария произошла около двух часов ночи на улице Макарова, информирует пресс-служба областной полиции.

"47-летний житель села Бронники Ровенского района, управляя автомобилем Volkswagen Т4, по неизвестным пока причинам въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части", – сказано в сообщении.

Водитель авто скончался на месте от полученных травм, а 35-летний пассажир был госпитализировали в военный госпиталь. Оба участника ДТП – военнослужащие, которые находились вне службы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 20 июля, в Украине в течение дня произошли четыре крупные смертельных аварии на дорогах, жертвами которых стал 21 человек. При этом два ДТП произошло с участием автобусов.

В связи с этим в Украине приняли радикальные меры, суть которых накануне объяснил министр инфраструктуры Владимир Омелян.