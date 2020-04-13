Военные России развязали кровавый бой на Донбассе: Украина понесла потери

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 апреля российские наемники убили украинского защитника, еще один наш воин получил боевое поражение.

Всего за прошлые сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что враг вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское. Однако военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника.

Наемники Путина убили украинского воина на Донбассе

"После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений", – подчеркивают военные, добавляя, что потери противника уточняются.

ПК счастью, с начала этих суток, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. И потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано.

В штабе ООС уверяют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вербное воскресенье, 12 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы убили солдата 93-й бригады "Холодный Яр" Леонида Скакуненка.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!