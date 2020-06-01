Военные РФ привлекали несовершеннолетних к войне на Донбассе: Офис генпрокурора открыл производство

Офисом генпрокурора начато производство по многочисленным фактам привлечения несовершеннолетних к участию в вооруженном конфликте на Донбассе.

Как сказано в сообщении пресс-службы, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке государства (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Установлено, что главарями незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяется практика вербовки и привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований", – сказано в заявлении.

Отмечается, что участие в военных действиях запрещается ст.4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, который Россия, как и Украина с другими странами, ратифицировала.

Досудебное расследование будут проводить Главные управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"В настоящее время приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований", – добавили в Офисе генпрокурора.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ раскрыла правду о пропаганде и преследованиях в "Л/ДНР", рассказав, как Россия обучает местных журналистов врать об Украине и Донбассе.