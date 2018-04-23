Военные РФ на Донбассе: Украина добыла новые доказательства

Генпрокуратура вновь получила доказательства военного присутствия РФ на Донбассе, а именно - не состоящие на вооружении Вооруженных сил Украины боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в понедельник, 23 апреля.

"В результате проведения следственных (розыскных) действий в зоне проведения антитеррористической операции сотрудниками управления совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины выявлено 4 противопехотные мины МОН-50 (1990 г.производства.), 1 ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату (рус. РГО), 2 ударно-дистанционных запала (рус. УДЗ, 1992 и 1993 г.производства) к гранате "РГО", реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" (рус. РПО-А "Шмель", 1991 ударно-дистанционных запала)", - говорится в сообщении.

Как сообщается боеприпасы запрещенные международным правом ведения войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами.

При этом в сообщении подчеркивается, что по информации Министерства обороны Украины указанные боеприпасы на обеспечении Вооруженных Сил Украины не состоят.

Напомним, ранее на Донбассе были добыты новые доказательства финансирования Россией террористов.