Военные РФ на Донбассе: Украина добыла новые доказательства

Генпрокуратура вновь получила доказательства военного присутствия РФ на Донбассе, а именно - не состоящие на вооружении Вооруженных сил Украины боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в понедельник, 23 апреля.
"В результате проведения следственных (розыскных) действий в зоне проведения антитеррористической операции сотрудниками управления совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины выявлено 4 противопехотные мины МОН-50 (1990 г.производства.), 1 ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату (рус. РГО), 2 ударно-дистанционных запала (рус. УДЗ, 1992 и 1993 г.производства) к гранате "РГО", реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" (рус. РПО-А "Шмель", 1991 ударно-дистанционных запала)", - говорится в сообщении.
Как сообщается боеприпасы запрещенные международным правом ведения войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами.
При этом в сообщении подчеркивается, что по информации Министерства обороны Украины указанные боеприпасы на обеспечении Вооруженных Сил Украины не состоят.
Напомним, ранее на Донбассе были добыты новые доказательства финансирования Россией террористов.
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