Военные Путина напали на ВСУ на Пасху и жестко поплатились: есть убитые
За минувшие сутки, 19 апреля, на праздник Пасхи российские оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских защитников нет. При этом наши военные уничтожили двух террористов и еще двух ранили.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.
У Широкино оккупанты обстреляли позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя был замечен вражеский снайпер.
В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.
С начала текущих суток, 20 апреля, российские оккупационные войска активности не проявляли.
Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 7 по 17 апреля 2020 года стало известно о новых потерях российских оккупационных войск на Донбассе.