За минувшие сутки, 19 апреля, на праздник Пасхи российские оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских защитников нет. При этом наши военные уничтожили двух террористов и еще двух ранили.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

У Широкино оккупанты обстреляли позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя был замечен вражеский снайпер.

В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

С начала текущих суток, 20 апреля, российские оккупационные войска активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 7 по 17 апреля 2020 года стало известно о новых потерях российских оккупационных войск на Донбассе.