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20 апреля • обновлено в 08:15
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Военные Путина напали на ВСУ на Пасху и жестко поплатились: есть убитые

2.1т
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За минувшие сутки, 19 апреля, на праздник Пасхи российские оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских защитников нет. При этом наши военные уничтожили двух террористов и еще двух ранили.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

У Широкино оккупанты обстреляли позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя был замечен вражеский снайпер.

В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

С начала текущих суток, 20 апреля, российские оккупационные войска активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 7 по 17 апреля 2020 года стало известно о новых потерях российских оккупационных войск на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Вооруженные силы Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Жители Донбасса это оккупанты?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кого они оккупировали?
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Wick John
Wick John
Пишите сразу что пи.даргам. нужны гроши на новые детали
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Расследования

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