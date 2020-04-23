Военные Путина атаковали ВСУ на Донбассе и нарвались на ответ: пролилась кровь

Вооруженные формирования Российской Федерации в среду, 22 апреля, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, за что и поплатились – по данным разведки, наши подразделения ранили двух наемников.

К счастью, потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было. Об этом сообщается в утреннем возведении ООС на странице в Faceboook.

В целом же прошедшие сутки противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Так, подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск:

вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Широкиного – из минометов 82-го калибра – 5 мин;

у Лебединского – из гранатометов различных систем;

недалеко от Павлополя и Авдеевки – с гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 22 апреля mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования РФ с автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Орехово.

"Оперативно реагируя на огневую активность противника, Объединенные силы умелыми и решительными действиями дали понять оккупантам, что наказание за их поступки будет неотвратимым", – говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Новоселовки-2 и Авдеевки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового орудия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

Потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Воины Объединенных сил на Донбассе мощно ответили на провокационные обстрелы со стороны российских наемников 21 апреля, уничтожив двух из них.

Журналисты проанализировали видео кремлевского пропагандиста Александра Сладкова с обстрелами позиций ВСУ на Донбассе и установили, откуда велся огонь, а также по которым точках.

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