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23 апреля • обновлено в 07:57
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Военные Путина атаковали ВСУ на Донбассе и нарвались на ответ: пролилась кровь

1.3т
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Вооруженные формирования Российской Федерации в среду, 22 апреля, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, за что и поплатились – по данным разведки, наши подразделения ранили двух наемников.

К счастью, потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было. Об этом сообщается в утреннем возведении ООС на странице в Faceboook.

В целом же прошедшие сутки противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск:

  • вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Широкиного – из минометов 82-го калибра – 5 мин;

  • у Лебединского – из гранатометов различных систем;

  • недалеко от Павлополя и Авдеевки – с гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 22 апреля

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 22 апреля

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования РФ с автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Орехово.

"Оперативно реагируя на огневую активность противника, Объединенные силы умелыми и решительными действиями дали понять оккупантам, что наказание за их поступки будет неотвратимым", – говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Новоселовки-2 и Авдеевки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового орудия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

Потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Воины Объединенных сил на Донбассе мощно ответили на провокационные обстрелы со стороны российских наемников 21 апреля, уничтожив двух из них.

  • Журналисты проанализировали видео кремлевского пропагандиста Александра Сладкова с обстрелами позиций ВСУ на Донбассе и установили, откуда велся огонь, а также по которым точках.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опять в Ку ив полетят борты с запчастями хи бор гов...)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Утро начинается не с кофе а с п@здежа
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
лисничук,плашку смени.
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