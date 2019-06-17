Военные бегут из ВСУ: Хомчак раскрыл тревожную проблему

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ.

Такое заявление он сделал в интервью "Донбас.Реалии", комментируя массовые увольнения, которые происходили в рядах украинской армии (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Проблема, которую я вижу – проблема отношений в воинских коллективах. Мы собирали заместителей командиров по морально-психологическому обеспечению, тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что здесь есть какие-то недоработки", – сказал военный.

Руслан Хомчак Гордон

"Когда у солдата есть проблема, или он видит ее, или нарушение и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам или еще кому-то... Потому что чтобы ее решить, надо "зайти наверх", чтобы "сверху" ее решили... Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения", – добавил Хомчак.

Хомчак подчеркнул, что указанная проблема свидетельствует о безразличном отношении начальников к подчиненным.

По его словам, повальное увольнение командиров с их должностей не сможет эффективно исправить положение. Увольнение Хомчак называет крайним методом, при этом пока предлагает корректировать систему управления.

"Главное – не сломать правильную систему, которая работает, а подкорректировать ее. Корректировать – не значит, что сразу всех надо снимать. И если теперь кто-то меня не поймет и не изменит – на всех уровнях – отношения, как они должны быть – тогда, конечно, будут кадровые решения", – подытожил Хомчак.

Напомним, что в 2014 году OBOZREVATEL публиковал интервью с Русланом Хомчаком. Генерал-лейтенант рассказал об Иловайском котле, вторжении российских войск и поставленных Генштабом задачах.

21 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба Вооруженных сил и назначил вместо него Руслана Хомчака.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомчак признался, что россияне предлагали украинским воинам, взятым в котел в Иловайске летом 2014 года, сдаться. Бойцов обещали выпустить, если ВСУ оставят добровольческие батальоны в котле.

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