"Военное преступление": экс-чиновник раскрыл планы России по Крыму

Россия в аннексированном Крыму создает "лояльный блок населения", постепенно замещая местных жителей приезжими россиянами.

Об этом рассказала в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи. По его словам, такие действия РФ являются военным преступлением.

"Любая окупационная власть просто-напросто вынуждена формировать лояльный блок населения. Если говорить о гражданах Украины, которые остались в Крыму, доверия к ним в полной мере нет. Потому на ключевые должности, в рамках бонусных программ, поощряют переезжать в Крым специалистов медицины, образования, военных и их семьи, которые тоже должны быть трудоустроены", – пояснил экс-чиновник.

"Есть определенные условия, определенные программы, определенные деньги, подъемные. Был кейс, когда в Армянск приехал человек из Краснодарского края, получил миллион рублей подъемных и должен отработать там пять лет. Программы с такими деньгами работают и дают определенный результат. Все это называется замещением населения", – заявил он.

Куркчи прокомментировал данные омбудсмена Людмилы Денисовой, согласно которым за 5 лет оккупации в Крым переселилось около 140 тыс. россиян из различных регионов.

"Количество людей, о котором говорится – оценочное. Сегодня приближается к 5-10% всего населения Крыма. Но если проанализировать стратегические планы развития городов, то они планируют до 2030 года увеличить на 50% только население города Севастополь. Это не просто демографический прогноз, это означает, что военный потенциал будет наращиваться, людей будут привозить", – подчеркнул он.

Бывший замминистра отметил, что замещение является военным преступлением, "когда создаются определенные условия, чтобы часть населения или выезжала, или ее выселяют в другое место, а вместо этого населения привозят свое".

"Тут гибридная форма замещения, когда определенной части патриотически настроенных граждан создаются такие условия, чтобы они не имели возможности оставаться там и жить определенной жизнью на оккупированной территории и переезжали на материковую часть Украины", – подчеркнул он.

ikrim.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму даже сторонники аннексии разочаровались в РФ, а полуостров стал все больше напоминать СССР последних лет своего существования.

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