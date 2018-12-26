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Военное положение в Украине: в Генштабе заявили о готовности армии

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Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на заседании СНБО 26 декабря заявил о готовности украинской армии дать отпор агрессору в случае военной эскалации.

На своей странице в Facebook он обнародовал главные тезисы о результатах военного положения, которые доложил президенту Петру Порошенко — Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил Украины.

Первое, что отметил Муженко: "Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России".

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Виктор Муженко

Виктор Муженко

facebook.com/v.muzhenko

Как подчеркнул он, ВСУ готовы в короткий срок "существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва". По его данным, более 30 тысяч резервистов возобновили свои навыки в ходе учебных сборов, которые проходили во время действия в стране режима военного положения.

Также Муженко указал на то, что в Украине были проведены комплексные учения бригад территориальной обороны, кроме того, налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны.

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"Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны", — написал он.

Начальник Генштаба подытожил: "Детальный анализ проведенных действий всех составляющих сектора обороны государства в условиях военного положения позволит решить выявленные проблемы и усилит боевые возможности наших Вооруженных Сил".

Иллюстрация. Военное положение в Украине

Иллюстрация. Военное положение в Украине

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL,

Военное положение в Украине: в Раде назвали условие для возобновления

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Виктор Муженко
Место
Украина
Теги
военное положениеГенеральный штаб ВСУВооруженные силы Украины
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