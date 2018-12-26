Военное положение в Украине: в Генштабе заявили о готовности армии

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на заседании СНБО 26 декабря заявил о готовности украинской армии дать отпор агрессору в случае военной эскалации.

На своей странице в Facebook он обнародовал главные тезисы о результатах военного положения, которые доложил президенту Петру Порошенко — Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил Украины.

Первое, что отметил Муженко: "Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России".

Виктор Муженко facebook.com/v.muzhenko

Как подчеркнул он, ВСУ готовы в короткий срок "существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва". По его данным, более 30 тысяч резервистов возобновили свои навыки в ходе учебных сборов, которые проходили во время действия в стране режима военного положения.

Также Муженко указал на то, что в Украине были проведены комплексные учения бригад территориальной обороны, кроме того, налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны.

"Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны", — написал он.

Начальник Генштаба подытожил: "Детальный анализ проведенных действий всех составляющих сектора обороны государства в условиях военного положения позволит решить выявленные проблемы и усилит боевые возможности наших Вооруженных Сил".

Иллюстрация. Военное положение в Украине Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL,

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными.

После атаки России в 10 областях Украины ввели военное положениедо 26 декабря 2018 года. Под действие попали: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.