Военное положение в Украине: Порошенко подписал указ о секретном решении СНБО

Президент Петр Порошенко 25 января подписал указ о введении в действие засекреченного решения Совета национальной безопасности и обороны "Об итогах введения военного положения в Украине".
Об этом сказано в опубликованном на сайте главы государства тексте указа №17/2019. Отмечается, что он вступает в силу с дня его обнародования.
"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на Секретаря СНБО [Александра Турчинова]", — сказано в тексте.
Скриншот
Петр Порошенко
Администрация президента Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. 24 украинца стали военнопленными.
После атаки РФ в 10 областях Украины ввели военное положение до 26 декабря 2018 года.
Под действие попали: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.
29 ноября Украина полностью закрыла административную границу с оккупированным Крымом для иностранцев. Ее могли пересекать только украинцы.
26 декабря, открывая заседание СНБО Украины, Порошенко объявил о прекращении военного положения.
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