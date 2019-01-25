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Военное положение в Украине: Порошенко подписал указ о секретном решении СНБО

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Президент Петр Порошенко 25 января подписал указ о введении в действие засекреченного решения Совета национальной безопасности и обороны "Об итогах введения военного положения в Украине".

Об этом сказано в опубликованном на сайте главы государства тексте указа №17/2019. Отмечается, что он вступает в силу с дня его обнародования.

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на Секретаря СНБО [Александра Турчинова]", — сказано в тексте.

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Военное положение в Украине: Порошенко подписал указ о секретном решении СНБО

Скриншот

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Администрация президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Военное положение в Украине: Порошенко подписал указ о секретном решении СНБО

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Персоны
Петр ПорошенкоОлександр Турчинов
Место
Украина
Теги
военное положениеСНБО
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