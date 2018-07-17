В Украине нашли секретную военную базу: новые фото и подробности

Случайно обнаруженная заброшенная военная база с новыми танками находится на территории Харьковского бронетанкового ремонтного завода.

Правда, как узнал OBOZREVATEL, фото с территории этого завода появлялись в сети еще с 2011 года. Судя по ним, территорию и тогда уже никто не охранял.

Например, пользователь "ЖЖ" под ником Paul Itkin еще в 2016 году публиковал соответствующие фотографии.

/paul-itk.livejournal.com

/paul-itk.livejournal.com

/paul-itk.livejournal.com

vmulder.livejournal.com

А в 2011 году там побывал еще один блогер ЖЖ под ником ВладимирЪ МалдерЪ. Также он выложил много фотографий.

vmulder.livejournal.com

vmulder.livejournal.com

По словам военного эксперта Олега Жданова, в Украине нет военного положения, поэтому забота об охране территории завода полностью лежит на его директоре.

"Если бы у нас было военное время, чрезвычайное положение, в таком случае охрана таких объектов должна быть усилена. Завод бы охраняла Нацгвардия. А так все ответственность на директоре. И денег у завода достаточно. У них сейчас есть международные контракты на миллиарды долларов, так же завод имеет серьезный госзаказ на ремонт и обслуживание танков. Вопрос - где деньги? Вполне возможно, что они проходят мимо кассы, прибыль уходит на подставные фирмы. А сам завод на дотации и люди получают мизерные зарплаты. Но то что в штате завода должна быть охрана - это точно", - отметил в беседе с OBOZREVATEL Жданов.

Экс-глава штаба АТО Игорь Романенко считает, что на территорию такого завода могут попадать люди только с ведома руководства. "Получается, что система охраны отсутствует. Опасность еще и в том, что этих молодых ребят может кто-то использовать в своих целях. Для дальнейших провокаций или диверсий. В этой ситуации нужно разобраться", - сказал нам Романенко.

На самом заводе OBOZREVATEL ситуацию прокомментировать не смогли. В приемной работал факс, а вот в отделе снабжения завода, куда удалось дозвониться, сообщили, что телефоны предприятия это тайна. "Я не имею права давать контакты, это запрещено", - ответил сотрудник. Также мы отправили запрос в "Укроборонпром", в чьем ведомстве и находится предприятие.

Позже в Минобороны сообщили, где на самом деле было снято видео.

По факту проникновения на военную базу полиция начала расследование по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска).

Парням, снявшим видео, грозит до трех лет ограничения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, какое оружие может противопоставить Украина в конфликте с Россией на Донбассе.