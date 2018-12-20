''Воды не хватит'': оккупанты Крыма признали надвигающуюся катастрофу

В аннексированном Крыму может не хватить воды в следующем году.

Об этом заявил так называемый председатель "Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации" Крыма Игорь Вайль. По его словам, больше всего пострадают восточная и центральная части полуострова, передает ATR.

"Если мы говорим о восточном регионе и центре, в том числе Симферополе, то ситуация для маловодного года чуть выше среднего. Данная ситуация не была для нас неожиданностью, руководству мы об этом докладывали", — утверждает он.

Засуха в Крыму eadaily.com

При этом оккупанты признались, что последние полгода Феодосия, Судак, Ленский район и Керчь "питаются" только подземными водами, так как водохранилище опустело.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму так называемые власти вовремя не занимаются вывозом мусора из-за чего многие города погрязли в отходах.