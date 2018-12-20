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''Воды не хватит'': оккупанты Крыма признали надвигающуюся катастрофу

5.6тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму может не хватить воды в следующем году.

Об этом заявил так называемый председатель "Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации" Крыма Игорь Вайль. По его словам, больше всего пострадают восточная и центральная части полуострова, передает ATR.

"Если мы говорим о восточном регионе и центре, в том числе Симферополе, то ситуация для маловодного года чуть выше среднего. Данная ситуация не была для нас неожиданностью, руководству мы об этом докладывали", — утверждает он.

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При этом оккупанты признались, что последние полгода Феодосия, Судак, Ленский район и Керчь "питаются" только подземными водами, так как водохранилище опустело.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму так называемые власти вовремя не занимаются вывозом мусора из-за чего многие города погрязли в отходах.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Крымосрань в печали?! А как же опреснители?! А как же поставка воды с Кубани?! А как же бурение новых скважин?! А что, неужели письма кремлевскому сцарю не помогают и он дождик не послал?!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Зачем вам вода? Жрите камни с неба, вы ж на рассии.
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Никто и не сомневался.Ну,не тяните Вы Крым,отдайте уже,суки.
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