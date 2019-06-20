"Водка затмила сознание!" В Одессе мужчина изнасиловал ребенка

В Одессе 64-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Развратные действия он совершил в киоске, где работает продавцом, когда потерпевшая пришла за покупками.

Как сообщила пресс-служба полиции, о том, что произошло, девочка рассказала матери, она сразу обратилась за помощью в Малиновский отдел.

Правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина не стал отрицать своей вины, только пожаловался на водку, которая затмила ему сознание.

Иллюстрация Укринформ

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовольствие половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины,

За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге туда.

Девочку круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей Даши Лукьяненко. Оно находилось в выгребной яме дома односельчанина убитой, 22-летнего парня. Он стал главным подозреваемым.

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