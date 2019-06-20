ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Водка затмила сознание!" В Одессе мужчина изнасиловал ребенка

1.3тЧитать материал на украинском

В Одессе 64-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Развратные действия он совершил в киоске, где работает продавцом, когда потерпевшая пришла за покупками.

Как сообщила пресс-служба полиции, о том, что произошло, девочка рассказала матери, она сразу обратилась за помощью в Малиновский отдел.

Правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина не стал отрицать своей вины, только пожаловался на водку, которая затмила ему сознание.

Иллюстрация

Иллюстрация

Укринформ

Новости
Ищут двое суток: в Одессе показали фото еще одной пропавшей девочки

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовольствие половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины,

За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге туда.

  • Девочку круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

  • 19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей Даши Лукьяненко. Оно находилось в выгребной яме дома односельчанина убитой, 22-летнего парня. Он стал главным подозреваемым.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
ч. 3 ст. 153 (насильственное удовольствие половой страсти неестественным способом) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel