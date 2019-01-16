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Водителя нашли повешенным: всплыли жуткие подробности ДТП с подростками под Одессой

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В Одесской области водитель сбил двух девочек-подростков и скрылся с места происшествия. Позже мужчину обнаружили мертвым.

Случай произошел вечером 15 января в с. Боково Любашевского района. Водитель "Волги" сбил двух девочек 13 и 15 лет, шедших в попутном направлении. С места происшествии мужчина скрылся, бросив авто.

Утром 16 января водителя обнаружили мертвым, сообщили в пресс-службе ГУНП Одесщины.

ДТП в Одесской области

ДТП в Одесской области

"Родственники мужчины, который предположительно совершил наезд на несовершеннолетних, обнаружили его повешенным в хозяйственной постройке совместного домовладения", – рассказали в ведомстве.

ДТП в Одесской области

ДТП в Одесской области

В полиции отметили, что погибший – 46-летний житель этого же села. Со слов родственников, мужчина сообщил им, что сбил на дороге девушек и заявил о желании покончить жизнь самоубийством.

Местные СМИ сообщили, что супруге будто бы удалось успокоить мужа, однако позже он все равно совершил задуманное.

Водителя нашли повешенным: жуткие детали ДТП под Одессой

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мать повесилась в присутствии маленького ребенка и пожилой мамы. Предварительно, причиной такого поступка стал развод с мужем.

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Темы
КриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаОдесса
Теги
ДТПавтокриминалНациональная полиция Украины
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