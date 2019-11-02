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2 ноября • обновлено в 13:25
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Водители "бухие в хлам": появились детали и фото масштабного ДТП в Киеве

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Водители, по чьей вине утром 2 ноября в Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП с шестью автомобилями, были в нетрезвом состоянии. При этом двое участников аварии сбежали с места происшествия до приезда скорой и полиции.

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook. Инцидент случился на Брест-Литовском шоссе, что пролегает от проспекта Победы до улицы Бударина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Тарантино отдыхает. В 2 часа ночи водитель Mercedes S-class бухой в хлам въезжает в Mercedes Viano, после чего накидывается с кулаками на водителя Viano, мол, чего так медленно ездишь. Далее бросает свой S-class на обочине. Водители Renault и Volkswagen останавливаются, чтобы предотвратить драку, и в этот момент на скорости в них влетает BMW 3 серии", — отмечает автор поста Роман Александрович.

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В Киеве произошло масштабное ДТП с шестью автомобилями

В Киеве произошло масштабное ДТП с шестью автомобилями

"Информатор"

По его словам, водитель BMW тоже был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он бросил свое авто на обочине, сел в такси и уехал прочь.

При этом прибывшие на место ДТП полицейские долго не могли найти его виновников.

Инцидент произошел на Брест-Литовском шоссе, что пролегает от проспекта Победы до улицы Бударина

Инцидент произошел на Брест-Литовском шоссе, что пролегает от проспекта Победы до улицы Бударина

"Информатор"

"С 2-х часов ночи и до 7 утра. Пробка — жесть. Итог: разбиты 5 машин, виновных нет! Хеллоуин удался", — иронично подчеркнули в посте.

Прибывшие на место ДТП полицейские долго не могли найти его виновников

Прибывшие на место ДТП полицейские долго не могли найти его виновников

"Информатор"

По данным "Информатора", инциденты случились примерно с 01:30 до 02:00 часов.

"По Брест-Литовскому шоссе в сторону центра Киева двигался Mercedes Viano, а за ним на высокой скорости на "лысой" резине летел Mercedes W220. Второго начало заносить и он врезался в первого, а потом в отбойник", — прокомментировал один из участников происшествия.

Mercedes W220 начало заносить и он врезался в Mercedes Viano, а потом в отбойник

Mercedes W220 начало заносить и он врезался в Mercedes Viano, а потом в отбойник

"Информатор"

Далее события разворачивались так: спустя несколько минут, на промежутке дороги между W220 и Viano, при неизвестных обстоятельствах BMW столкнулся с Renault. Последнее авто "догнал" минивэн, а BMW влетел в отбойник.

При неизвестных обстоятельствах столкнулись BMW и Renault

При неизвестных обстоятельствах столкнулись BMW и Renault

"Информатор"

Водители "бухие в хлам": появились детали и фото масштабного ДТП в Киеве

"Информатор"

Прошло еще несколько минут, как, проезжая мимо этого ДТП из четырех автомобилей, также столкнулись Volkswagen и еще одно Renault. В последнем столкновении авто отделались легкими повреждениями.

Не все авто отделались легкими повреждениями

Не все авто отделались легкими повреждениями

"Информатор"

Всем водителям оказали первую медицинскую помочь врачи скорой, от госпитализации те отказались. Но вот в общении с полицией они долго не могли объяснить, что именно произошло, отмечая, что случилось сразу три разных аварии.

По словам участников инцидента, случилось сразу три разных аварии

По словам участников инцидента, случилось сразу три разных аварии

"Информатор"

Позже владельцы Mercedes W220 и BMW вообще незаметно покинули место происшествия. Их местонахождение пока неизвестно. Но другие участники инцидента и его очевидцы утверждают, что водитель W220 был очень пьян, а скорость его машины превышала 130 км в час.

На Брес-Литовском шоссе перекрыли две полосы движения

На Брес-Литовском шоссе перекрыли две полосы движения

"Информатор"

На месте ДТП работали две кареты скорой помощи

На месте ДТП работали две кареты скорой помощи

"Информатор"

Отмечается, что в связи с ДТП на Брес-Литовском шоссе перекрыли две полосы движения. На месте работали две кареты скорой помощи, три патруля полицейских и следственно-оперативная группа. Детали и виновники масштабной аварии устанавливаются.

Детали и виновники масштабной аварии устанавливаются

Детали и виновники масштабной аварии устанавливаются

"Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева 2 ноября произошло ДТП с большим количеством авто. Авария случилась на проспекте Победы, возле станции метро "Житомирская". Судя по ролику, опубликованному в соцсетях, в ДТП попало семь автомобилей. Информация о причинах аварии и пострадавших не сообщалась.

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Темы
ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области
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Украина Киев
Теги
авария ДТП
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