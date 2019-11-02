Водители "бухие в хлам": появились детали и фото масштабного ДТП в Киеве

Водители, по чьей вине утром 2 ноября в Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП с шестью автомобилями, были в нетрезвом состоянии. При этом двое участников аварии сбежали с места происшествия до приезда скорой и полиции.

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook. Инцидент случился на Брест-Литовском шоссе, что пролегает от проспекта Победы до улицы Бударина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Тарантино отдыхает. В 2 часа ночи водитель Mercedes S-class бухой в хлам въезжает в Mercedes Viano, после чего накидывается с кулаками на водителя Viano, мол, чего так медленно ездишь. Далее бросает свой S-class на обочине. Водители Renault и Volkswagen останавливаются, чтобы предотвратить драку, и в этот момент на скорости в них влетает BMW 3 серии", — отмечает автор поста Роман Александрович.

В Киеве произошло масштабное ДТП с шестью автомобилями "Информатор"

По его словам, водитель BMW тоже был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он бросил свое авто на обочине, сел в такси и уехал прочь.

При этом прибывшие на место ДТП полицейские долго не могли найти его виновников.

Инцидент произошел на Брест-Литовском шоссе, что пролегает от проспекта Победы до улицы Бударина "Информатор"

"С 2-х часов ночи и до 7 утра. Пробка — жесть. Итог: разбиты 5 машин, виновных нет! Хеллоуин удался", — иронично подчеркнули в посте.

Прибывшие на место ДТП полицейские долго не могли найти его виновников "Информатор"

По данным "Информатора", инциденты случились примерно с 01:30 до 02:00 часов.

"По Брест-Литовскому шоссе в сторону центра Киева двигался Mercedes Viano, а за ним на высокой скорости на "лысой" резине летел Mercedes W220. Второго начало заносить и он врезался в первого, а потом в отбойник", — прокомментировал один из участников происшествия.

Mercedes W220 начало заносить и он врезался в Mercedes Viano, а потом в отбойник "Информатор"

Далее события разворачивались так: спустя несколько минут, на промежутке дороги между W220 и Viano, при неизвестных обстоятельствах BMW столкнулся с Renault. Последнее авто "догнал" минивэн, а BMW влетел в отбойник.

При неизвестных обстоятельствах столкнулись BMW и Renault "Информатор"

"Информатор"

Прошло еще несколько минут, как, проезжая мимо этого ДТП из четырех автомобилей, также столкнулись Volkswagen и еще одно Renault. В последнем столкновении авто отделались легкими повреждениями.

Не все авто отделались легкими повреждениями "Информатор"

Всем водителям оказали первую медицинскую помочь врачи скорой, от госпитализации те отказались. Но вот в общении с полицией они долго не могли объяснить, что именно произошло, отмечая, что случилось сразу три разных аварии.

По словам участников инцидента, случилось сразу три разных аварии "Информатор"

Позже владельцы Mercedes W220 и BMW вообще незаметно покинули место происшествия. Их местонахождение пока неизвестно. Но другие участники инцидента и его очевидцы утверждают, что водитель W220 был очень пьян, а скорость его машины превышала 130 км в час.

На Брес-Литовском шоссе перекрыли две полосы движения "Информатор"

На месте ДТП работали две кареты скорой помощи "Информатор"

Отмечается, что в связи с ДТП на Брес-Литовском шоссе перекрыли две полосы движения. На месте работали две кареты скорой помощи, три патруля полицейских и следственно-оперативная группа. Детали и виновники масштабной аварии устанавливаются.

Детали и виновники масштабной аварии устанавливаются "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева 2 ноября произошло ДТП с большим количеством авто. Авария случилась на проспекте Победы, возле станции метро "Житомирская". Судя по ролику, опубликованному в соцсетях, в ДТП попало семь автомобилей. Информация о причинах аварии и пострадавших не сообщалась.

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