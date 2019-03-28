Кропивницкий потрясли страшные взрывы: кто виноват и что с пострадавшими

В среду, 28 марта, около 20 часов на улице Киевской в Кропивницком прозвучало сразу несколько взрывов. Над городом поднялся столб огня. Люди в соцсетях выкладывали фото и видео мощного пожара в районе Коваливки.

Оказалось, что недалеко от заправки взорвалась цистерна со сжиженным газом. Также прозвучало еще шесть взрывов. Жители соседних домов рассказывают, что у них повылетали окна. В этом районе отключили свет, поскольку под угрозой оказалась и трансформаторная подстанция. Но жилые дома не пострадали. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Взорвались три цистерны и сгорели машины

По словам источника OBOZREVATEL в полиции, водитель цистерны с газом приехал на территорию заправки. Он вставил шланг и начал перекачку. Но шланг выпал, после этого пошла искра и произошел первый взрыв. Заправщика и водителя волной отбросило в сторону. В это время на заправке находились патрульные, они помогли и оттащили потерпевших. После этого произошел еще один взрыв, и цистерну подкинуло в воздух.

Во время пожара Facebook Олега Шрамко

Во время пожара Facebook Олега Шрамко

Начался пожар и последовало еще несколько взрывов разной мощности. Сама заправка находится на одной территории с автостоянкой, поэтому огонь перекинулся на машины. В результате, как рассказали OBOZREVATEL в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области, взорвались и сгорели три цистерны с газом, огнем уничтожено восемь легковых машин, десять грузовиков, три металлических вагончика.

Цистерны разбросало в разные стороны Facebook Галины Мирошниченко

После пожара Facebook Галины Мирошниченко

Обгоревшие цистерны Facebook Ганны Фукс

Facebook Ганны Фукс

Также пострадала насосная станция "Теплоэнергетики". Местные жители говорят, что насосная станция горит до сих пор.

Если повезет, то выживет

В областной больнице Кропивницкого сейчас находится четверо пострадавших. Трое лежат в ожоговом отделении. Как рассказала нам дежурный врач, один из них работник заправки, двое – спасатели.

"Их состояние от удовлетворительного до средней степени тяжести", – сообщили в больнице.

Но самый тяжелый – 58-летний водитель цистерны из Кривого Рога, он находится в реанимации этой же больницы. У него ожоги второй степени, обожжено 40% тела, рук и головы. Как рассказали OBOZREVATEL в реанимационном отделении, он в сознании, но прогноз "сомнительный". "Если здоровья хватит, если повезет, то выживет", – говорят врачи. Сейчас к нему едет супруга.

По предварительным данным, водитель имел разрешительные документы на перевозку сжиженного газа, техническое состояние грузовика по документам также соответствовало всем нормам.

Как рассказали в полиции Кировоградской области, данные по этому случаю уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности во время выполнения опасных работ".

Хранили газ на территории стоянки?

Местные жители сообщают, что на самом деле взрыв произошел не на территории самой заправки, а в 115 метрах от нее. Вероятно, там находились газонакопительные емкости. Имел ли владелец право на это, должно выяснить следствие.

Схема Facebook Дмитрия Локарева

Схема Facebook Дмитрия Локарева

Фирма, которой принадлежит территория, называется "ТАТІУС". Ее владельцы, по данным открытых реестров, Михаил Ляховецкий и Валентина Слюсар. Телефон, указанный в регистрационных документах, уже не обслуживается. А в самой компании не брали трубку.

opendatabot.ua

Эта компания занимается вспомогательным обслуживанием наземного транспорта. Также розничной торговлей горючим, грузовым транспортом, предоставлением в аренду недвижимости.

Этим же владельцам принадлежит еще одна компания, которая также занимается розничной торговлей горючим.

ring.org.ua

Нашлись те, кто захотел заработать на пожаре

Не успели потушить пожар, как в соцсетях некоторые уже начали просить помощь. Так, например, один из пользователей опубликовал данные банковской карточки владельца старенького "москвича", который сгорел. И попросил скинуться на машину, потому что для семьи это важно. Многих это возмутило.

Справа - сгоревший "москвич" Facebook Ярослава Билинского

Facebook Кіровоград UA

Сразу после пожара в Сети появились и те, кто якобы собирал деньги на помощь пострадавшим, также давались реквизиты карточки. В комментарии под этим постом люди пообещали вместо денег "дать пи**юлин".

Facebook Кіровоград UA

Нашлись и те, кто захотел подзаработать на пожаре. В группе "Кировоград UA" появилось объявление о том, что одна из фирм готова всем пострадавшим в округе, у кого вылетели окна, заменить их со скидкой 50%. Пользователи заявили, что делать это нужно бесплатно.

Facebook Кіровоград UA

Правда, были и те, кто сам предлагал людям помощь безвозмездно. Например, Дом милосердия пригласил к себе тех, кто из-за пожара лишился дома и им негде ночевать. Но на этот раз все обошлось, все дома жителей уцелели.

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