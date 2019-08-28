Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Водитель-наркоман устроил смертельное ДТП с детьми под Николаевом: что известно

710 Читать материал на украинском

В Николаевской области легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились взрослый и трое детей, слетел с дороги и перевернулся.

Трагедия произошла вечером 27 августа на трассе в Новоодесском районе, возле с. Себино, рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Николаевщины.

По данным полиции, автомобилем управлял 36-летний мужчина. Кроме него, в салоне также находились двое мальчиков-братьев в возрасте 2 и 14 лет, а также их 9-летняя сестра. Сам водитель являлся крестным одному из детей.

Новости
Аппетиты растут: застройщики начали новую атаку на Киев

"В результате аварии скончался 2-летний ребенок. Остальные дети получили травмы. Водитель авто не пострадал. Прибывшим полицейским мужчина сказал, что ДТП произошла из-за технической неисправности автомобиля. Впоследствии выяснилось, что водитель управлял авто в состоянии наркотического опьянения", – сообщили в ведомстве.

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

На сегодняшний день мужчина задержан. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

ДТП произошло недалеко от Новой Одессы

ДТП произошло недалеко от Новой Одессы

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области в ДТП погибла супружеская пара. Их мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. У погибших остались четверо детей, младшему из которых – четыре года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Николаев
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...