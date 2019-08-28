Водитель-наркоман устроил смертельное ДТП с детьми под Николаевом: что известно

В Николаевской области легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились взрослый и трое детей, слетел с дороги и перевернулся.

Трагедия произошла вечером 27 августа на трассе в Новоодесском районе, возле с. Себино, рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Николаевщины.

По данным полиции, автомобилем управлял 36-летний мужчина. Кроме него, в салоне также находились двое мальчиков-братьев в возрасте 2 и 14 лет, а также их 9-летняя сестра. Сам водитель являлся крестным одному из детей.

"В результате аварии скончался 2-летний ребенок. Остальные дети получили травмы. Водитель авто не пострадал. Прибывшим полицейским мужчина сказал, что ДТП произошла из-за технической неисправности автомобиля. Впоследствии выяснилось, что водитель управлял авто в состоянии наркотического опьянения", – сообщили в ведомстве.

ДТП в Николаевской области

На сегодняшний день мужчина задержан. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

ДТП произошло недалеко от Новой Одессы Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области в ДТП погибла супружеская пара. Их мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. У погибших остались четверо детей, младшему из которых – четыре года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!