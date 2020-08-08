Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заговорил о возможности подачи воды в Крым, если там случиться гуманитарная катастрофа. Заявление появилось не само по себе. Ему предшествовало сухое лето на полуострове, в результате чего там сократились запасы питьевой воды. На этом фоне Россия "бряцает оружием" на границе Херсонской области, в СМИ активно обсуждают тему возможного "наступления с Юга". На Донбассе пока что действует (пусть и с оговорками) перемирие. Ситуация напоминает процесс шантажа, где, с одной стороны есть угроза военных действий на Юге Украины, с другой - затишье на Донбассе. И, к тому же официальный Киев пытаются подловить на тезисе "Крым - это Украина". Мол, если так, подумайте про украинцев там. В реальности же Украина не должна подавать воду в Крым с точки зрения:

• международного права. Государство оккупант обязано обеспечивать местное население необходимым минимумом. Именно государство оккупант несёт ответственность за события на оккупированной территории;

• украинских законов. Поскольку Украина не признаёт российскую юрисдикцию в Крыму, то любой договор, где "второй стороной" есть крымское (российское) юридическое лицо юридически ничтожен. А подписание такового (например на подачу воды и обслуживание канала) - преступление.

• даже российских законов. Если верить Кремлю, что Крым - это Россия, то при чём здесь Украина. Пусть у РФ и болит голова над данной проблемой.

• гуманитарных соображений. Северо-Крымский канал строился для обеспечения нужд промышленности и сельского хозяйства. Ещё раз - для экономики полуострова, а не обеспечения населения питьевой водой. Украина не должна поставлять ресурс на предприятия государства-оккупанта.

Тем не менее сегодня тезис подачи воды активно привязывают именно к гуманитарной повестке. Дело не в Шмыгале, а в десятках и сотнях сигналов из РФ, где предлагается подобный вариант. Идёт требование (пока нейтральное) дать воду, возможно, даже привязанное к прекращению огня. НО второе идёт не как обязательство, а как что-то вроде "устной гарантии".

Если мы идём на подачу воды, мы подписываем договор (бумагу) и получаем "устную гарантию". Проходит пару недель (месяцев) и начале исчезают устные гарантии и мы остаёмся с работающим каналом, своими обязательствами по отношению к РФ, которые (ВНИМАНИЕ: уже отвязаны от международного права и привязаны к "гуманитарным соображениям"). Это значит, что любая наша дальнейшая попытка соскочить равносильна "негуманитарной" политике. И уже эта попытка открывает РФ пусть на Херсон.

Ешё раз. Прекращение подачи после того как дали, а не сохранение канала сухим.

Второй аспект - мы демонстрируем, что нас можно шантажировать. А это значит, что следующие темы 1. Донбасс 2. Шельф Чёрного Моря и вопрос территориальных вод вокруг Крыма 3. Режим пропуска судов к нашим портам. И вот после этого РФ нас действительно хватает за одно место.

Детально - в видео: