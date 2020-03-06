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6 марта • обновлено в 13:56
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Анна Молчанова
Анна Молчанова
Заместитель шеф-редактора "Обозревателя" Все статьи автора

Вода в Крым? Кормить и поить нужно свою армию, а не оккупанта!

5.1т

События развиваются стремительно. Заявление, которое сделал новый премьер-министр Денис Шмыгаль о воде, которую будет (?) поставлять Украина на оккупированный Россией Крымский полуостров, может стать катализатором тяжелейших событий.

А теперь подробно. Начну с голого фактажа.

КРЫМ – ВОЕННАЯ БАЗА РФ. ПРОСНИТЕСЬ!

По информации нашей военной разведки, численность российских военнослужащих в Крыму за годы оккупации выросла в 2,5 раза. Сейчас это 32-33 тысячи.

Произошло наращивание не только личного состава, но и вооружения. Это боевые корабли, почти весь спектр бомбардировочной, истребительной авиации и т.д.

Проснитесь! Кормить и поить нужно свою армию, а не оккупанта!

По мнению Главного управления разведки МОУ, этот потенциал будет и дальше расти. Потому что на сегодняшний день РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в нашем Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии. Соответственно, эта угроза возрастает и для нас. Те же боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут в соединении с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на территории материковой Украины.

На территории Крыма страна-оккупант постоянно проводит военные учения. Свежий пример – показательные учения межвидовой группировки войск были проведены в январе нынешнего года с участием президента РФ. Тогда в акватории Черного моря (на территории Крыма) отработали вопросы задействования/применения наиболее современных образцов вооружения, которые есть у РФ.

Проснитесь! Кормить и поить нужно свою армию, а не оккупанта!

Чтобы осознать масштабы того, что творит Россия – вот более полная и важная информация от военной разведки

Бесспорно одно, возобновление подачи воды на оккупированную территорию Крыма станет:

а) сдачей национальных интересов Украины;

б) финансированием армии страны-агрессора;

в) фактором деморализации наших военных;

г) катализатором протестных настроений и радикальных действий, которые могут привести не просто к очередному кризису, а к наиболее плохому развитию событий ВНУТРИ нашей страны.

ТРИ "ГЕРОЯ" И ХРОНОЛОГИЯ ПОЗОРА

1. Народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов в начале февраля озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым. Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку. Соответствующий комментарий нардеп дал журналистам проекта "Схемы".

2. Следующий "пробный шар" 11 февраля сделал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В эфире "Прямого" он, по сути, заявил, что считает допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Очень интересная позиция. Учитывая то, Россия не признает наличие своих военных на оккупированной части Донбасса ("ихтамнет", помните?). Так кого будут выводить в Ростов? Как это может быть прописано в тех или иных соглашениях?

3. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 марта в эфире ток-шоу "Право на владу" выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым. После бурной реакции украинцев на своей странице в Facebook Шмыгаль признал:

"...Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Этот тезис потерялся в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".

Но уже в пятницу 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Шмыгаль решил поставить точку и заявил, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым исключительно для нужд населения, а не промышленности или военных объектов.

"Я вчера четко высказывался насчет воды в Крым. Мы не будем поставлять воду для нужд промышленности и военных объектов. Будем поставлять, в случае необходимости, воду украинцам для хозяйственных нужд и питья. Хоть цистернами, хоть бутылями, хоть канистрами. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность. Точка", – сказал Шмыгаль.

Премьер обратился к депутатам с просьбой не политизировать и не манипулировать этим вопросом. Однако манипуляцией по факту является как раз заявление премьер-министра.

"Спикеров" этого позора, конечно, можно ткнуть носом в ту же Женевскую конвенцию, но... Сегодня ясно одно: власть упорно подводит украинцев к ДОПУСТИМОСТИ сдачи национальных интересов Украины. По-другому расценивать такие шаги нельзя.

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Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персоны
Давид Арахамия Денис Шмыгаль Юрий Аристов
Теги
Крым Крым без воды Россия - страна-агрессор Главное управление разведки
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Т е. взять урок на кормление (та биомасса которая осталась на донбасе), а взамен этого пустить воду снизив проблемы оккупантов? А не в х** ли должен поцеловать шмыга Украинский народ чтоб не пустили как предателя родины в военное то время? Кто то вообще отвечает за интересы Украины лет на 50 вперед, или в СНБО одних кугутов насадили???
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сборище уринян с вооружением 60-х годов прошлого века, это армия? Нонсенс!
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
А как же существуют сейчас военные базы без днепровской воды. И вопрос зачем военным базам вода из Днепра Вроде как самолеты водой не заправляют.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Yuri, какие самолёты вна урине? Ты бы ещё про флот упомянул...
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