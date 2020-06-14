Подача воды в Крым легализирует аннексию: разоблачен план Кремля

Дарья Дурова Расследования 18:09, 14.06.2020 Обновлено: 18:29, 14.06.2020

Украина, согласно международному законодательству, может не обеспечивать водой аннексированный Крым, поскольку имеет право перекрывать инженерные сооружения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала крымчанка, активистка и украинский публицист Лариса Волошина. Украинская власть должна понимать, что Кремль может использовать политическую составляющую этого вопроса.

"Согласно международным конвенциям, страна-оккупант должна сама обеспечивать мирное население. Есть один момент. Перекрытый Северо-Крымский канал – инженерное сооружение, а не природное, и если Украина откроет его, с точки зрения международного права, это означает, что она начинает коммерческие отношения с оккупационными властями. Это будет ее легализация, на что и нацелена Россия", – сказала Волошина.

Она добавила, что под видом "гуманитарной катастрофы" РФ пытается заставить Украину дать воду в Крым и "тем самым легализовать аннексию".

Однако Украину, согласно международному праву, не вправе обязать использовать инженерные сооружения.

"Мы не можем перекрывать природные артерии, а вот инженерные – можем. Международное сообщество на уровне ООН способно заставить оккупанта установить опреснители и обеспечить Крым водой, по крайней мере технической, если им нужно это сырье для производства или сельского хозяйства", – отметила активистка.

Лариса Волошина
Деловая столица

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно оккупанты запустили подачу в Симферополь артезианской воды из скважин, чтобы покрыть дефицит в водохранилищах. Так они надеются покрыть примерно 1/6 часть потребности города.

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