Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Во всем признался: блогера, избившего бойца АТО, арестовали

832 Читать материал на украинском

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченко, подозреваемого в избиении ветерана АТО на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен.

Сам Сороченко в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.

Новости
"Забирай тело в пшеничном поле!" Отец погибшего бойца АТО рассказал жуткие детали

Артур Сороченко

Артур Сороченко

"Журнал Житомира"

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Конфликт между Сорокиным и участником АТО произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе. "Блогер" не согласился с бойцом, что на востоке Украины есть войска Путина. Он заявил, что "Россия с нами не воюет".

  • В ходе словесной перепалки бердичевлянин набросился с ударами на АТОшника, однако тот всячески избегал драки.

  • 18 августа полиция задержала Сорокина в Николаеве.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...