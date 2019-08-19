Во всем признался: блогера, избившего бойца АТО, арестовали

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченко, подозреваемого в избиении ветерана АТО на Донбассе.
Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен.
Сам Сороченко в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.
Артур Сороченко
"Журнал Житомира"
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конфликт между Сорокиным и участником АТО произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе. "Блогер" не согласился с бойцом, что на востоке Украины есть войска Путина. Он заявил, что "Россия с нами не воюет".
В ходе словесной перепалки бердичевлянин набросился с ударами на АТОшника, однако тот всячески избегал драки.
18 августа полиция задержала Сорокина в Николаеве.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.