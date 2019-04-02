Во львовской квартире, где умерла известная художница, нашли еще один труп

Во Львове скончалась известная художница-модельер Оксана Бондарук. ЧП произошло в художественной студии.

Кроме женщины, в квартире нашли мертвую собаку. Знакомые семьи говорят, что супруги в ванной собирались купать четвероногого, передает ТСН.

"Поступила информация от львовянина о том, что он обнаружил тело своей жены без признаков жизни. Предварительно установлено, что 47-летняя жительница города скончалась в результате отравления угарным газом", — рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

По факту смерти полиция открыла уголовное производство с пометкой несчастный случай.

Оксана Бондарук Скриншот

Скриншот

Мужа умершей госпитализировали с отравлением угарным газом, но после лечения уже выписали домой.

Газовщики, обследовавшие квартиру, считают, что хозяева, вероятно, включили колонку в ванной, а поскольку пластиковые окна были плотно закрыты, угарный газ могло затянуть в воздух из дымохода.

"Могло быть, что на кухне есть электрический вентилятор, окна были там герметично закрыты, вентилятор работал, мог создать обратную тягу. Исправная ли колонка, я не могу сказать, потому что ее надо снимать и проверять", — рассказал технический директор "Львовгаза" Павел Сербан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января во Львове умер один из лидеров ОУН(б), бывший заключенный концлагеря "Аушвиц", последователь Степана Бандеры Омелян Коваль ("Дыр", "Демьян").

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