Во Львове жестоко убили семейную пару

Во Львове в понедельник, 13 апреля, в квартире одного из домов на улице Моторной нашли убитыми мужа и жену.

Об этом сообщила пресс-служба области. Уточняется, что вызов на оперативную линию 102 поступил около 10:30.

На телах были обнаружены следы насильственной смерти. Правоохранители установили личности погибших – ими оказалась супружеская пара, 66-летний мужчина и его 67-летняя жена.

Во Львове убили семейную пару lv.npu.gov.ua

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Железнодорожного отдела полиции, оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб полиции Львовщины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Во Львове убили семейную пару lv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 7 апреля во Львове жестоко убили лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка – на него напал с ножом бездомный.

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