Во Львове застройщика обвинили в разрушении жилого дома. Видео и документы
Во Львове строительная компания "Интергал-Буд" вместе с заказчиком "Патриаком" при строительстве разрушили склон, что привело к появлению огромных трещин в жилом доме по соседству со стройкой.
Об этом OBOZREVATEL рассказал житель аварийного дома по адресу ул. Золотая 12/2 Олег Дзюра.
"В октябре 2019 года они начали разрушать склон в 15 метрах перед нашим домом, который находится по адресу Львов, ул. Золотая, 12. Они раскопали склон на глубину трех этажей здания и начали бурить скважины под сваи. За 10 месяцев такой работы наш старый дом не выдержал и по несущим стенам, по стенам в квартирах пошли трещины и не маленькие, а конкретные трещины, которые прогрессируют. На трещинах были установлены маяки, которые так же дали трещины", – рассказал он.
Жители дома заказали независимую экспертизу, которая показала, что дом получил частичные повреждения от разрушительной работы застройщиков и от взрывных работ, которые "Патриаком" устраивал, разрушая львовский "Мехстеклозавод".
"Далее 10 месяцев, на расстоянии 15 м от наших окон работала тяжелая техника, а именно буровая установка, от которой наш наш дом как трусило как при землетрясении, о чем есть видео и фото доказательства", – отметил Дзюра.
Львовянин отметил, что есть доказательства, что трещин в соседнем доме не было, пока "Интергал-Буд" не начала строительство. Хотя и дом и находился в аварийном состоянии, но был без трещин.
"Независимая экспертиза описала все как есть и сделала вывод, что дом не пригоден к эксплуатации и поврежден застройщиками", – подчеркнул Дзюра.
Мужчина добавил, что местные власти ничего не делают, а только оттягивают время, чтобы поставить новый дом, а затем "задним числом" его оформить.
"Почему разрушив дом на улице Химическая, людям дали новые квартиры, а чем мы хуже, хотя наши трещины гораздо больше, чем на Химической и они прогрессируют. Новые маяки тоже лопнули, и это оценила независимая экспертиза. Спасите нас, мы хотим жить, у нас маленькие дети, внуки", – подытожил Дзюра.
Как сообщал OBOZREVATEL, объявлен в розыск застройщик, который возвел ЖК на территории НИИ энергетики в Киеве.