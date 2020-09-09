Во Львове застройщика обвинили в разрушении жилого дома. Видео и документы

Во Львове строительная компания "Интергал-Буд" вместе с заказчиком "Патриаком" при строительстве разрушили склон, что привело к появлению огромных трещин в жилом доме по соседству со стройкой.

Об этом OBOZREVATEL рассказал житель аварийного дома по адресу ул. Золотая 12/2 Олег Дзюра.

"В октябре 2019 года они начали разрушать склон в 15 метрах перед нашим домом, который находится по адресу Львов, ул. Золотая, 12. Они раскопали склон на глубину трех этажей здания и начали бурить скважины под сваи. За 10 месяцев такой работы наш старый дом не выдержал и по несущим стенам, по стенам в квартирах пошли трещины и не маленькие, а конкретные трещины, которые прогрессируют. На трещинах были установлены маяки, которые так же дали трещины", – рассказал он.

Карта

Жители дома заказали независимую экспертизу, которая показала, что дом получил частичные повреждения от разрушительной работы застройщиков и от взрывных работ, которые "Патриаком" устраивал, разрушая львовский "Мехстеклозавод".

"Далее 10 месяцев, на расстоянии 15 м от наших окон работала тяжелая техника, а именно буровая установка, от которой наш наш дом как трусило как при землетрясении, о чем есть видео и фото доказательства", – отметил Дзюра.

Львовянин отметил, что есть доказательства, что трещин в соседнем доме не было, пока "Интергал-Буд" не начала строительство. Хотя и дом и находился в аварийном состоянии, но был без трещин.

"Независимая экспертиза описала все как есть и сделала вывод, что дом не пригоден к эксплуатации и поврежден застройщиками", – подчеркнул Дзюра.

Мужчина добавил, что местные власти ничего не делают, а только оттягивают время, чтобы поставить новый дом, а затем "задним числом" его оформить.

"Почему разрушив дом на улице Химическая, людям дали новые квартиры, а чем мы хуже, хотя наши трещины гораздо больше, чем на Химической и они прогрессируют. Новые маяки тоже лопнули, и это оценила независимая экспертиза. Спасите нас, мы хотим жить, у нас маленькие дети, внуки", – подытожил Дзюра.

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

Документы по экспертизе

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