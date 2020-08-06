Во Львове волонтер в знак протеста пыталась устроить самосожжение. Видео и фото

Во Львове волонтер Елена Живко облила себя бензином в знак протеста из-за возможного давления полиции на нее.

Происшествие случилось на улице Городоцкой, 124, передает "Варта-1". Отмечается, что женщину остановили, не дав поджечь себя.

После она вместе с ветеранами АТО устроила митинг под стенами Галицкого районного суда. Живко требовала привлечь внимание министра внутренних дел. По ее словам, глава полиции Львовской области Василий Виконский оказывал давление на ее семью.

Волонтер Елена Живко

Волонтер рассказала, что на ее брата сфабриковали уголовное производство. А задержание мужчина произошло, когда он отвозил больного отца на операцию. Живко устроила акцию, чтобы привлечь внимание к судебному заседанию, где сегодня, 6 августа, допрашивали ее брата.

"Такого давления не было даже во времена Януковича. Беспорядок не пройдет! Моя семья не должна отвечать за мои поступки", – высказалась Живко.

Пожарная машина

Живко пыталась себя поджечь

Полиция

Живко устроила акцию протеста

Здание суда

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве умерла волонтер Наталья Иванова, которая помогала украинским защитникам на Донбассе.