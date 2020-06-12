Во Львове водитель без прав убегал от полиции и сбил светофор: в салоне был маленький ребенок. Фото

В Сиховском районе Львова мужчина без прав, пытаясь скрыться на автомобиле от преследования правоохранителей, врезался в светофор. И это при том, что в салоне с ним находились пассажиры, среди которых 3-летний ребенок.

Инцидент произошел на улице Кавалеридзе примерно в 03:00 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

Отмечается, что, патрулируя город, полицейские заметили автомобиль Scion xB, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Они дали ему указание остановиться, но он проигнорировал это и начал убегать.

Во Львове пьяный 21-летний водитель совершил ДТП в салоне с ребенком Facebook/Патрульная полиция Львовской области

Так, на проспекте Красной Калины водитель Scion xB не справился с управлением и въехал в светофор. Выяснилось, что за рулем авто находился 21-летний мужчина, который к тому же никогда не получал права.

Во Львове пьяный 21-летний водитель совершил ДТП в салоне с ребенком Facebook/Патрульная полиция Львовской области

"Пассажирами была его жена-сверстник и ребенок 2019 года рождения, а также еще две женщины в возрасте 21 и 23 лет. В результате аварии ребенка и одну из женщин забрали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Во Львове пьяный 21-летний водитель совершил ДТП в салоне с ребенком Facebook/Патрульная полиция Львовской области

По словам правоохранителей, водитель имел признаки опьянения, его следователи направили на экспертизу.

Кроме этого, на нарушителя составили протокол по ст. 122-2 (Невыполнение требований об остановке) КоАП и вынесли объединенное постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое никогда не получало водительского удостоверения) КоАП и ч. 6 ст. 121 (Неосвещенный номерной знак) КоАП.

Скриншот Facebook/Патрульная полиция Львовской области

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