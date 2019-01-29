Во Львове внезапно умер ветеран АТО: фото героя

Во Львове во вторник, 29 января, умер ветеран АТО Дмитрий Власов.
Об этом сообщает Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий на странице в Facebook. Уточняется, что украинцу было 44 года.
"Сегодня перестало биться сердце мужественного воина, защитника, отца и собрата Власова Дмитрия Владимировича", — сказано в сообщении.
Дмитрий Власов
facebook.com/LCNPUBD
Дмитрий Власов принимал участие в боях около с. Бирюково Луганской области, а также у населенных пунктов Должанское, Зеленополье, Амвросиивка Донецкой области в начале войны в 2014 году.
"Скончался на мирной территории. В ветерана остались дочь, сын и любимая жена. Вечная память", — говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в селе Кобло Львовской области после болезни умер 28-летний ветеран АТО Михаил Шишлик.
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