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Во Львове в жилом доме взорвалась граната: есть жертвы

2.1тЧитать новость на украинском

Во Львове прогремел взрыв в квартире жилого дома.

В результате полученных травм на месте происшествия погиб мужчина, женщина, которая на тот момент была в помещении, получила ранения, пишет пресс-служба ГУНП во Львовской области.

Женщину госпитализировали.

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По предварительным данным, взорвалась граната.

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб. Правоохранители ведут расследование произошедшего.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Бердянска прогремел взрыв – мужчина бросил гранату в подпольную игротеку.

Место
УкраинаЛьвов
Объект
Национальная полиция Украины
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
от жеж, лежала-лежала, да и взорвалась ... а там, между прочим, люди поблизости были
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ежедневный вибух гранаты.
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