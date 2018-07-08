Во Львове в жилом доме взорвалась граната: есть жертвы

Во Львове прогремел взрыв в квартире жилого дома.
В результате полученных травм на месте происшествия погиб мужчина, женщина, которая на тот момент была в помещении, получила ранения, пишет пресс-служба ГУНП во Львовской области.
Женщину госпитализировали.
По предварительным данным, взорвалась граната.
На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб. Правоохранители ведут расследование произошедшего.
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Бердянска прогремел взрыв – мужчина бросил гранату в подпольную игротеку.