Во Львове в жилом доме взорвалась граната: есть жертвы

Во Львове прогремел взрыв в квартире жилого дома.

В результате полученных травм на месте происшествия погиб мужчина, женщина, которая на тот момент была в помещении, получила ранения, пишет пресс-служба ГУНП во Львовской области.

Женщину госпитализировали.

По предварительным данным, взорвалась граната.

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб. Правоохранители ведут расследование произошедшего.

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