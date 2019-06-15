ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

На Львовщине в военной части произошло смертельное ЧП: что известно

2.5тЧитать материал на украинском

Во Львовской области военнослужащий случайно убил своего коллегу из-за неосторожного обращения с оружием.

Инциндент произошел 9 июня в одной из местных военных частей, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Военный нарушил правила обращения с оружием и неосторожно нажал на спусковой крючок. Это привело к несанкционированному выстрелу и ранению другого военного, который умер в Яворивской районной больнице", – уточнили в ГБР.

Место происшествия

Место происшествия

Новости
Копы застрелили ребенка: Украину охватили массовые протесты. Видео

Подозреваемого в совершении выстрела военного 11 июня взяли под арест, ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.

Оружие

Оружие

Как писал OBOZREVATEL, в апреле на Киевщине, в городе Борисполь, военному Национальной гвардии объявили о подозрении в убийстве одного и ранении второго мужчины. Между ними завязался конфликт, в результате которого военный нанес оппонентам несколько ножевых ранений.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
УкраинаЛьвов
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
А говорил киборг...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Обизяна с ружом. Хорошо хоть ядерное оружие вовремя отобрали.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Пигин Макс, если бы не себя бомбанули, то распродали бы всяким террористам
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Малахoв Егор, Да, страшно представить этих гамадрилов с ядерным оружием. Весь Мир в труху!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel