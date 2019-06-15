На Львовщине в военной части произошло смертельное ЧП: что известно

Во Львовской области военнослужащий случайно убил своего коллегу из-за неосторожного обращения с оружием.

Инциндент произошел 9 июня в одной из местных военных частей, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Военный нарушил правила обращения с оружием и неосторожно нажал на спусковой крючок. Это привело к несанкционированному выстрелу и ранению другого военного, который умер в Яворивской районной больнице", – уточнили в ГБР.

Место происшествия

Подозреваемого в совершении выстрела военного 11 июня взяли под арест, ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.

Оружие

Как писал OBOZREVATEL, в апреле на Киевщине, в городе Борисполь, военному Национальной гвардии объявили о подозрении в убийстве одного и ранении второго мужчины. Между ними завязался конфликт, в результате которого военный нанес оппонентам несколько ножевых ранений.

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