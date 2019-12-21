Во Львове взорвался газ в новострое: есть пострадавший. Фото ЧП

В субботу, 21 декабря, в доме ЖК "Семицвет" на улице Шевченко, 60, во Львове произошел взрыв газа, в результате чего один человек был госпитализирован.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управление ГСЧС во Львовской области сообщает Zaxid.net (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что взрыв произошел в момент проведения ремонтных работ. В самой квартире на 12 этаже возгорания не возникло.

Во Львове в новострое взорвался газ zaxid.net

"Произошел взрыв газовоздушной смеси. Силой взрыва в квартире вылетели окна на входную дверь", – рассказали спасатели.

Рабочий, который на тот момент находился в квартире, когда приехала "скорая", отказался от госпитализации. Однако владельцы квартиры впоследствии сами привезли его в больницу. Там мужчине поставили диагноз – термические ожоги 2 и 3 степени лица, шеи, верхних и нижних конечностей

Во Львове в новострое взорвался газ zaxid.net

Заместитель городского головы Львова Сергей Бабак сообщил, что дом, где произошел взрыв, не находится на балансе коммунальных предприятий.

"По предварительной информации, на последнем этаже дома рабочий проводил ремонтные работы по установке газового оборудования. Именно во время работ произошел взрыв газа. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, ГСЧС, представители районной администрации. Предварительная причина взрыва – нарушение правил безопасности при монтаже газового оборудования", – рассказал он.

Во Львове в новострое взорвался газ zaxid.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Приволье Луганской области прогремел мощный взрыв в пятиэтажном доме. Причиной стала неосторожность с газом.

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