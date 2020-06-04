Во Львове устроили дерзкий налет на дом гендиректора медиахолдинга
В ночь на 4 июня во Львове неизвестные люди напали на частный дом семьи гендиректора медиахолдинга "ТРК Люкс" Романа Андрейко.
Как сообщает Zaxid.net, около 2:30 грабители сняли оконную раму подвала и проникли в дом, где находилась жена Романа Оксана Андрейко – муж в это время находился в Киеве. Неизвестные пытались заставить её рассказать о местоположении денег в доме, но женщина успела нажать "тревожную кнопку".
Вскоре приехал наряд полиции, но грабители, увидев автомобиль патрульных, скрылись. Они успели украсть только деньги из кошелька, который лежал на видном месте. Сейчас полиция разыскивает нападавших.
Как сообщал OBOZREVATEL, грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении "УкрСиббанка".