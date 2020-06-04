Во Львове устроили дерзкий налет на дом гендиректора медиахолдинга

Антон Малиновский Расследования 16:31, 4.06.2020 Обновлено: 16:31, 4.06.2020

В ночь на 4 июня во Львове неизвестные люди напали на частный дом семьи гендиректора медиахолдинга "ТРК Люкс" Романа Андрейко.

Как сообщает Zaxid.net, около 2:30 грабители сняли оконную раму подвала и проникли в дом, где находилась жена Романа Оксана Андрейко – муж в это время находился в Киеве. Неизвестные пытались заставить её рассказать о местоположении денег в доме, но женщина успела нажать "тревожную кнопку".

Вскоре приехал наряд полиции, но грабители, увидев автомобиль патрульных, скрылись. Они успели украсть только деньги из кошелька, который лежал на видном месте. Сейчас полиция разыскивает нападавших.

Роман Андрейко
Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении "УкрСиббанка".

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