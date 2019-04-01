Во Львове трагически погибла известная художница: мужа увезли на скорой. Все детали

Во Львове в ночь на понедельник, 1 апреля, в собственной студии погибла 47-летняя Оксана Бондарук, основательница известной Школы искусств. Вероятной причиной смерти стал угарный газ.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, "1 апреля около 4:40 в квартире на ул. Свенцицкого, 13 (Шевченковский район), вследствие вероятного отравления угарным газом погибла женщина, 1972 года рождения. Также в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу госпитализировали мужчину, 1969 года рождения".

Помещение в многоэтажном доме оборудовано как студия искусств. По данным местных СМИ, погибшей оказалась известная во Львове 47-летняя художница Оксана Бондарук. В больницу увезли ее мужа. Еще один мужчина, который проживал в квартире, погиб, пишет Zaxid.net.

Оксана Бондарук (в центре)

Оксана Бондарук

Оксана Бондарук — художник-модельер, художник театрального костюма, имиджмейкер, стилист, визажист, преподаватель основ художественных дисциплин: рисунка, живописи, композиции, стилистики. Специалист по экстерьерному и интерьерному дизайну. Сценограф и художник-постановщик, основатель и директор "Школы современных искусств Оксаны Бондарук".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 апреля в Киеве по адресу улица Богатырская, 10 из окна на 9-м этаже выпал мужчина в одних трусах и тапочках.

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