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27 сентября • обновлено в 19:49
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Во Львове строительный кран упал на супермаркет: есть пострадавшая

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Во Львове на проспекте Красной Калины, 58, на помещение ТЦ "Арсен" упал подъемный кран с территории строительства, которое вела компания "Авалон".

ЧП произошло в четверг, 26 сентября, сообщила пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на Сиховскую РА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате пострадала женщина-водитель крана – ее зажало в кабине. На место происшествия привлекли спецтехнику, женщину удалось освободить. Пострадавшую доставили в больницу.

Во Львове строительный кран упал на супермаркет

Во Львове строительный кран упал на супермаркет

Львовский городской совет

"Женщину из крана уже вытащили. Ее зажало, поэтому привлекали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину и провести высвобождение пострадавшей", – рассказал заместитель председателя Сихивской РА Владимир Ивасюк.

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По его словам, кран упал на складские помещения "Арсена", где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал.

Во Львове на проспекте Красной Калины, 58, на помещение ТЦ Арсен упал строительный кран

Во Львове на проспекте Красной Калины, 58, на помещение ТЦ Арсен упал строительный кран

Львовский городской совет

Он был расположен на территории строительства, которое вела компания Авалон

Он был расположен на территории строительства, которое вела компания Авалон

Львовский городской совет

ЧП произошло 26 сентября

ЧП произошло 26 сентября

Львовский городской совет

В результате пострадала женщина-водитель крана

В результате пострадала женщина-водитель крана

Львовский городской совет

Во Львове на проспекте Красной Калины, 58, на помещение ТЦ Арсен упал строительный кран

Во Львове на проспекте Красной Калины, 58, на помещение ТЦ Арсен упал строительный кран

Львовский городской совет

В результате пострадала женщина-водитель крана

В результате пострадала женщина-водитель крана

Львовский городской совет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время ремонта на путепроводе перевернулся подъемный кран. ЧП обошлось без пострадавших, но еще больше осложнило проезд транспорта.

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Место
Украина Львов
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