Во Львове столкнулись две маршрутки: много пострадавших

Во Львове в понедельник, 21 октября, столкнулись два маршрутных автобуса. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 10 человек.

Авария произошла на проспекте Черновола в 9:20, сообщила пресс-служба полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В момент столкновения одна из маршруток стояла на остановке общественного транспорта. Автобусами управляли львовяне, возрастом 45 и 56 лет.

Во Львове в понедельник, 21 октября, столкнулись два маршрутных автобуса Полиция Львовской области

Пострадали десять пассажиров маршруток. Их лица и диагнозы будут установлены.

Правоохранители выяснят обстоятельства происшествия, будет решен вопрос об открытии уголовного производства.

В результате ДТП пострадали 10 человек Полиция Львовской области

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