Разоблачала власть и полицию: "Радио Свобода" сделало заявление о поджоге авто журналистки

В ночь на четверг, 30 января, во Львове подожгли авто известной журналистки Галины Терещук, что может быть связано с ее расследованиями о местной власти и полиции.

О ЧП первой написала на своей странице сама журналистка. "Только что мне подожгли машину, подошел человек в маске", – сообщила Терещук. К вечеру она опубликовала фото подозреваемого (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадре видно, что мужчина разлил зажигательную смесь вокруг авто. По словам владелицы, пожар разгорелся, как только на улице выключили свет.

Во Львове сожгли авто журналистки Терещук Радио Свобода

Во Львове сожгли авто журналистки Терещук Facebook Галины Терещук

В "Радио Свобода" уверены – авто сожгли, чтобы морально надавить на Терещук. В частности, журналисты проекта "Схемы" призвали правоохранительные органы в срочном порядке расследовать вопиющий случай.

"Как быстро бы задержали поджигателя автомобиля министра Авакова? А как быстро найдут того, кто стоит за поджогом автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук? Во Львове, как и в большинстве регионов Украины, свобода слова ограничена, а независимых журналистов мало. Их запугивают, на них нападают, их оставляют без средств к существованию и возможности продолжать профессиональную деятельность", – возмутились на странице проекта в Facebook.

Отмечается, что поджог – тревожный и явно не случайный сигнал. Нападение связали с профессиональной деятельностью Галины.

"Она – известная львовская журналистка, сотрудничает с "Радио Свобода" уже почти 20 лет. Помогала редакции "Схем" снимать эпизоды расследований во Львове. Много писала о конфликтах львовской власти с жителями, о проблеме "евробляхерив", о выводе исторических памятников в частные руки. А недавно выпустила большой материал о проблемах в новом руководстве львовской полиции", – сообщили в "Схемах".

Во Львове сожгли авто журналистки Терещук kiev-company.in.ua

Во Львове сожгли авто журналистки Терещук kiev-company.in.ua

Отмечается, что правоохранители уже зарегистрировали уголовное производство по статье "умышленное повреждение имущества журналиста". Однако в сети предупредили: из-за расследований о полиции дело Терещук могут "спрятать в ящик".

"Надеемся в ближайшее время услышать публичный отчет полиции о том, какие действия были совершены ради оперативного установления личности и задержания поджигателя по горячим следам, и какие версии и мотивы преступления рассматривает полиция. Ожидаем скорейшего расследования и раскрытия имен заказчиков преступления, какие бы влиятельные люди за этим не стояли", – резюмировали журналисты.

"Радио Свобода" сделало заявление о поджоге авто журналистки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде сожгли авто бывшего посла Украины в Швейцарии Игоря Дира.

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