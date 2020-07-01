Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото

Во Львове вызвавшая бригаду скорой помощи компания напала на фельдшера и врача.

Об этом в местном Facebook-сообществе сообщила сотрудница неотложки Вира Олексив. Инцидент, как уточнила она в комментариях, произошел в Железнодорожном районе города во время ночной смены.

Медик пожаловалась, что приехавшие на вызов полицейские не среагировали на ситуацию и даже не составили протокол.

Бригаду вызвали из-за потери сознания, рвоты и алкогольного опьянения мужчины.

"Приехали по адресу, перезвонили, спросили о состоянии больного, на что нам ответили: "Тебе шо, 100 гривен дать, чтоб ты поднялась?.." Доходим до 8 этажа и видим – сидит мужчина и говорит, что сломал ногу, когда спускался.

Мы с врачом осматриваем пациента (по факту просто подвернул ногу), спускаются из квартиры пьянющие барышни и начинают хамить и обзывать бригаду. Пациент со "сломанной ногой" подрывается и бросает в врача сумку с медикаментами... Мы едва успели убежать!" – рассказала сотрудница скорой.

Facebook / Vira Olexiv

Facebook / Vira Olexiv

После этого на место была вызвана полиция, которая приехала по вызову. "Спускается еще одно пьяное быдло (как оказалось потом, что это наш пациент с потерей сознания) с камерой и начинает снимать и дальше обзывать весь состав бригады!" – возмутилась медик.

Она добавила, что мужчина, который якобы "сломал ногу", также открыл двери машины скорой помощи и плюнул на врача.

"Полиция едет, оставляя нас наедине с пьяным быдлом, те начинают стучать по нашей машине и качать ее", – продолжила девушка.

Она подчеркнула, что компания оскорбляла и угрожала медикам, однако "никого в участок не забрано и протокол не выписан".

Facebook / Vira Olexiv

Facebook / Vira Olexiv

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 45-летний мужчина приехал в гости к родственникам в одно из сел Киевской области и начал вести себя агрессивно. Родственники вызвали полицию и дебошира доставили в больницу, где он зарезал врача. Полиция задержала его.

Выяснилось, что пациента поместили в палату с решеткой и замком, однако он каким-то образом сумел выломать дверь.