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Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото

Дарья Дурова
Расследования
1,0 т.
Во Львове пьяная компания напала на бригаду скорой

Во Львове пьяная компания напала на бригаду скорой.

Во Львове вызвавшая бригаду скорой помощи компания напала на фельдшера и врача.

Об этом в местном Facebook-сообществе сообщила сотрудница неотложки Вира Олексив. Инцидент, как уточнила она в комментариях, произошел в Железнодорожном районе города во время ночной смены.

Медик пожаловалась, что приехавшие на вызов полицейские не среагировали на ситуацию и даже не составили протокол.

Бригаду вызвали из-за потери сознания, рвоты и алкогольного опьянения мужчины.

"Приехали по адресу, перезвонили, спросили о состоянии больного, на что нам ответили: "Тебе шо, 100 гривен дать, чтоб ты поднялась?.." Доходим до 8 этажа и видим – сидит мужчина и говорит, что сломал ногу, когда спускался.

Мы с врачом осматриваем пациента (по факту просто подвернул ногу), спускаются из квартиры пьянющие барышни и начинают хамить и обзывать бригаду. Пациент со "сломанной ногой" подрывается и бросает в врача сумку с медикаментами... Мы едва успели убежать!" – рассказала сотрудница скорой.

Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото

Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото Facebook / Vira Olexiv

Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото

Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото Facebook / Vira Olexiv

После этого на место была вызвана полиция, которая приехала по вызову. "Спускается еще одно пьяное быдло (как оказалось потом, что это наш пациент с потерей сознания) с камерой и начинает снимать и дальше обзывать весь состав бригады!" – возмутилась медик.

Она добавила, что мужчина, который якобы "сломал ногу", также открыл двери машины скорой помощи и плюнул на врача.

"Полиция едет, оставляя нас наедине с пьяным быдлом, те начинают стучать по нашей машине и качать ее", – продолжила девушка.

Она подчеркнула, что компания оскорбляла и угрожала медикам, однако "никого в участок не забрано и протокол не выписан".

Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото

Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото Facebook / Vira Olexiv

Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото

Во Львове пьяная компания вызвала скорую и напала на бригаду врачей. Фото Facebook / Vira Olexiv

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 45-летний мужчина приехал в гости к родственникам в одно из сел Киевской области и начал вести себя агрессивно. Родственники вызвали полицию и дебошира доставили в больницу, где он зарезал врача. Полиция задержала его.

Выяснилось, что пациента поместили в палату с решеткой и замком, однако он каким-то образом сумел выломать дверь.

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